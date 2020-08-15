برشلونة يتجه لإقالة سيتيين بعد فضيحة بايرن ميونيخ

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يتجه لإقالة مدرب الفريق كيكي سيتيين رسمياً من قيادة البرسا، بعد الفضيحة التي تعرض لها النادي الكاتالوني، بخسارته المذلة أمام بايرن ميونخ 2-8، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت التقارير، أن رئيس النادي يفاضل بين مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، ومدرب توتنهام السابق، ماوريسيو بوكيتينو، لاستلام المهمة الصعبة، خلفاً للمدير الفني الحالي كيكي سيتيين؛ حيث يعد بوكيتينيو المرشح الأول لتدريب برشلونة، خاصة بعد اجتماع بارتوميو بالمدرب الأرجنتيني الأسبوع الماضي.
وصرخ تشافي: " لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للعودة إلى برشلونة، هناك بعض المشاكل في النادي، وبعض الضوضاء الخارجية، لا أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد في الوقت الحالي" .