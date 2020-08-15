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بالصور.. معاناة مريضة بالمدينة المنورة نسيت الطبيبة فوطة في بطنها 9 أيام !

Time منذ 31 دقيقة
Views 1489
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بالصور.. معاناة مريضة بالمدينة المنورة نسيت الطبيبة فوطة في بطنها 9 أيام !

المدينة المنورة (صدى):
كشف مواطن بالمدينة المنورة معاناته مع زوجته التي تعرضت لإهمال طبي جسيم بسبب نسيان الطبيبة " فوطة " في بطنها أثناء الولادة في أحد المستشفيات الخاصة.

وأكد المواطن أبو هاشم ، انه بعد معاناة وآلام تم اكتشاف فوطة في أحشاء زوجته بعد 9 ايام من الولادة وهي ترقد الآن في العناية المركزة بين الحياة والموت .

وأضاف انه لم يتم اتخاذ اي إجراء مع الطبيبة او المستشفى ، مشيراً إلا انه حُرم من طفله المولود ولم يره هو أو زوجته من 13 يوم .

من جانبها ،تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى المواطن وأكدت تسجيلها في بلاغ والتحقيق في الواقعة لمحاسبة المخطئين.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ابليس تعبك من اكمال التعليق
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش بقى للحريم 😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مااظن
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافيه

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