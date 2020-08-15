«السيسي» يوجه بإنشاء جامعة الملك سلمان الدولية وثلاث جامعات أخرى جديدة

القاهرة (صدى):
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة على أرض مصر أبرزها جامعة الملك سلمان الدولية .
وشمل القرار الجمهوري إنشاء جامعات : الملك سلمان الدولية ، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين بمرسى مطروح ، وجامعة الجلالة بهضبة الجلالة بمحافظ سويس ، وجامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية .
ومن المقرر إنشاء إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية على ثلاثة فروع ، الفرع الأول بشرم الشيخ على مساحة 35 فدان وبه كليات " السياحة والضيافة ، والألسن واللغات التطبيقية ، والعمارة ، والفنون ، والتصميم .
أما الفرع الثاني فهو " رأس سدر " وسيقام على 330 وبه كليات " الطب البيطري ، والزراعات الصحراوية ، والعلوم الإدارية ، وعلوم المجتمع ، وفرع الطور على مساحة 355 فدان وبه كليات " لهندسة ، والطب ، والعلوم ، والصناعات التكنولوجية ، وعلوم وهندسة الحاسبات ، والصيدلة ، والتمريض .
من جانبه ، قال وزير التعليم العالي المصري أن هذه الجامعات غير ربحية وسيعاد ضخ فائض الدخل سنوياً في ميزانية الجامعة للعام التالي ، وسيكون التعليم الجامعي فيها وفقاً لأفضل المعايير العالمية .