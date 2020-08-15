الأعداد السابقة للصحيفة

«السيسي» يوجه بإنشاء جامعة الملك سلمان الدولية وثلاث جامعات أخرى جديدة

Time منذ ساعة
Views 1822
Comment 1
«السيسي» يوجه بإنشاء جامعة الملك سلمان الدولية وثلاث جامعات أخرى جديدة

القاهرة (صدى):
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة على أرض مصر أبرزها جامعة الملك سلمان الدولية .

وشمل القرار الجمهوري إنشاء جامعات : الملك سلمان الدولية ، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين بمرسى مطروح ، وجامعة الجلالة بهضبة الجلالة بمحافظ سويس ، وجامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية .

ومن المقرر إنشاء إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية على ثلاثة فروع ، الفرع الأول بشرم الشيخ على مساحة 35 فدان وبه كليات " السياحة والضيافة ، والألسن واللغات التطبيقية ، والعمارة ، والفنون ، والتصميم .

أما الفرع الثاني فهو " رأس سدر " وسيقام على 330 وبه كليات " الطب البيطري ، والزراعات الصحراوية ، والعلوم الإدارية ، وعلوم المجتمع ، وفرع الطور على مساحة 355 فدان وبه كليات " لهندسة ، والطب ، والعلوم ، والصناعات التكنولوجية ، وعلوم وهندسة الحاسبات ، والصيدلة ، والتمريض .

من جانبه ، قال وزير التعليم العالي المصري أن هذه الجامعات غير ربحية وسيعاد ضخ فائض الدخل سنوياً في ميزانية الجامعة للعام التالي ، وسيكون التعليم الجامعي فيها وفقاً لأفضل المعايير العالمية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ابليس تعبك من اكمال التعليق
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش بقى للحريم 😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مااظن
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافيه

أخر الأخبار

استئناف العمل الإداري بالمدارس غداً وترقب لآلية الدراسة في العام الجديد
استئناف العمل الإداري بالمدارس غداً وترقب لآلية الدراسة في العام الجديد
Time منذ 11 دقيقة Views 1249
برشلونة يتجه لإقالة سيتيين بعد فضيحة بايرن ميونيخ
برشلونة يتجه لإقالة سيتيين بعد فضيحة بايرن ميونيخ
Time منذ 15 دقيقة Views 1227
بالفيديو.. طفلة تعطي درساً للكبار وتنظف بقايا المتنزهين على ضقاف وادي نجران
بالفيديو.. طفلة تعطي درساً للكبار وتنظف بقايا المتنزهين على ضقاف وادي نجران
Time منذ 21 دقيقة Views 1324
طريقة عمل مشروب طبيعي يساعد على إنقاص الوزن
طريقة عمل مشروب طبيعي يساعد على إنقاص الوزن
Time منذ 26 دقيقة Views 1156
بالصور.. معاناة مريضة بالمدينة المنورة نسيت الطبيبة فوطة في بطنها 9 أيام !
بالصور.. معاناة مريضة بالمدينة المنورة نسيت الطبيبة فوطة في بطنها 9 أيام !
Time منذ 31 دقيقة Views 1488
أعراض تشير إلى تلف مضخة الوقود
أعراض تشير إلى تلف مضخة الوقود
Time منذ 37 دقيقة Views 1204
معلمي الحياة
معلمي الحياة
Time منذ 44 دقيقة Views 151
«عصابة تدليك» تستدرج ضحاياها بإعلانات مضللة لسرقتهم
«عصابة تدليك» تستدرج ضحاياها بإعلانات مضللة لسرقتهم
Time منذ 52 دقيقة Views 308
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تذوق الطعام بالمحال التجارية قبل الشراء
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تذوق الطعام بالمحال التجارية قبل الشراء
Time منذ 59 دقيقة Views 1754
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1472