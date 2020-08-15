‏إثيوبيا تعلن استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة

أديس أبابا (صدى):
أكدت السلطات الإثيوبية، اليوم السبت، على استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل.
وكانت مصر قد أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الأفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.
وطلب السودان، تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.