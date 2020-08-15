رفع حصة صندوق الاستثمارات العامة في 3 شركات وبيع أسهمه داخل 13 آخرين

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة، رفع حصته في ثلاث شركات مدرجة في البورصات الأمريكية، كما قلص حصته في ثلاث شركات أخرى وباع اسهمه في 13 شركة.
وجاء ذلك ضمن ما يقوم به الصندوق من تقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والدولية بصورة مستمرة بحثا عن فرص جذابة لاقتناصها؛ حيث رفع الصندوق حصصه في لايف نيشن إنترتينمنت بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم.
وفي أوتوماتيك داتا بروسيسنج إلى 1.5 مليون سهم من 574 ألف سهم، فضلا عن سانكور إنرجي بنسبة 67.4% إلى نحو51 مليون سهم؛ فيما قلص الصندوق حصة الأسهم في سيسكو سيستمز بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم، وفي أسهم بيركشاير هاثاوي من الفئة b بنسبة 49% إلى 218778 سهم، علاوة على كانديان ناتشورال ريسورسز بنسبة 43.1% إلى 17.1 مليون سهم.
وباع صندوق الاستثمارات حصصه في أسهم، بوينج، بي.بي، ستاربكس، فيسبوك، ماريوت إنترناشونال، كوالكوم، برودكوم، فايزر، والت ديزني، آي.بي.إم، بنك أوف أمريكا، سيتي جروب، وأخيرا في توتال؛ حيث أنه يراجع بشكل مستمر تقييمه للأسهم وترتيب محفظته الاستثمارية، بما يناسب فرص الأسواق المتاحة.