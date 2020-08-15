جمهور برشلونة يحاصر لاعبي الفريق بالسباب والإهانة

وكالات (صدى):
تعرض لاعبو برشلونة لوابل من السباب من قبل المشجعين الذين أحاطوا بفندق الفريق في مدينة لشبونة .
وصب المشجعين غضبهم على اللاعبين بعد خسارة برشلونة المذلة أمام بايرن مسونخ 2/ 8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليخرج من البطولة خاوي الوفاض لأول مرة منذ 2008 .
وكشفت مصادر أن الجمهور وصف اللاعبين بـ " الأوغاد " وكاد الغضب أن يتطور لولا تدخل رجال الأمن ، غير أنهم استثنوا ريكي بويج ، وانسوا فاتي من السباب .
وأكدت أن اللاعبين الذين طالتهم السباب هم لويس سواريز ، أنطوان غريزمان ، ونيلسون سيميدو ، وإيفان راكيتيتش .