فيديو متداول لفتاة تدعي تعرضها للاغتصاب والتحرش على يد أخيها

جدة (صدى):
ادعت فتاة شابة تقطن محافظة جدة تعرضها للاغتصاب والتحرش الجنسي على يد شقيقها لمدة ست سنوات منذ كان عمرها 9 سنوات وحتى عمر 15 عامًا.
وظهرت الفتاة، في مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروي فيه قصتها بعدما عرفت بنفسها موثقة ذلك بالهوية الوطنية، حيث قالت أنها تعرضت للاغتصاب من أخيها الذي يعمل "ممرضًا" منذ كانت طفلة، وحينما أبلغت أهلها بالأمر لم يتخذوا أي رد فعل تجاهه سوى أنهم جعلوه يقسم على القرآن.
وأضافت الشابة أن شقيقها أنكر كل الافعال التي فعلها معها، مشيرة إلى أنها الآن أم لطفل وتخشى أن يتعرض لمثل ما تعرضت له؛ حيث حذرت الآباء والأمهات من شقيقها وأمثاله وطالبتهم بدعم أبنائهم وحمايتهم.
وتفاعلا مع الفيديو، طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بالتحقيق في الفيديو وكشف ملابساته والقبض على الشخص الذي فعل ذلك في حال تورطه.