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‏زوجة الشيخ طلال آل ثاني تروي معاناتها: " لا أثق في النظام القطري ولا الديوان الأميري "

Time منذ ساعة
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‏زوجة الشيخ طلال آل ثاني تروي معاناتها: " لا أثق في النظام القطري ولا الديوان الأميري "

ماجد القزيز (صدى):
أكدت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني، على استمرار تعرضها هي وأولادها لانتهاكات من قبل " الحمدين ".

وشددت أريان على عدم ثقتها في النظام القطري الذي يقوم بتعذيب زوجها داخل معتقله، بدون أي ذنب اقترفه.

وأشارت إلى أنها مطاردة الآن في ألمانيا، وعليها حماية أمنية من قبل السلطات الألمانية بسبب التهديدات التي يتعرضون لها، قائلة: " لا أثق فيهم ولا في الديوان الأميري".

ووجَّهت زوجة حفيد مؤسس قطر رسالة للنظام الحاكم، قائلة: " اتقوا الله لأن الظلم ظلمات، وأنا متأكدة أن حمد بن خليفة سوف يأخذ عقابه من الله سبحانه وتعالى " .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
لا فض فوك يا ماجد أصبت فيما قلت..ولكن كان يجب أن تثني على أفضل لاعب في الاتحاد وهو الحارس غروهي وبالنسبة للاتحاد صناعة الفرص داخل مرمى الخصم حسب ما شاهدت صفر مكعب من 10 !! الله يرحم أيامك يا فيلانويفا.. الاتحاد ضيعك وضيع كثير من اللاعبين ممن ساهموا بنسبة 90% من قوة الاتحاد وعنفوان الاتحاد وروح الاتحاد..فيلانويفا الآن يصول ويجول في الفيحاء ويقدم فرص محققة للمهاجمين داخل مرمى الخصوم..لاعب بقيمة فيلانويفا لا يفرط فيه أتمنى أن تكون الرسالة وصلت للإدارة
ابو محمد 😎 ✍️
من حقك ..
الوفا طبعي
طيب خير
ألوفا طبعي
اول شي الحمدلله على سلامته.. ومهما كان السبب ليييش المطارده والسرعه الجنونيه هاذي الحمدلله ماطلع له ادمي وربي ليطيره وما عاد يلقونه... ( بصراحه أتمنى من مدير المرور يشوف حل مع المرور اللي مواقعهم طريق الملك عبدالعزيز بجده موقفين فوق الرصيف بزاوية اليوتيرن والعالم يجون طايرين وكأن الشارع ملكه ودخل عناد قدام البشر والاخوان اقسم بالله تاكين بالسيارات والمكيف يضىرب والجوال بيده ولاهو حولك ( وجوده مثل عدمه)
ابوسامي
اقول انا شبابي لكن العلم عند الله ان الشباب الموسم القادم راح يصارع على الهبوط مادام فيه انصاف الاعبين امثال حسن معاذ والزوري وخالد الغامدي ولاعبين اجانب خالد البلطان غير تصريحات على الفاضي ماعنده شي يقدمه

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