‏زوجة الشيخ طلال آل ثاني تروي معاناتها: " لا أثق في النظام القطري ولا الديوان الأميري "

ماجد القزيز (صدى):
أكدت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني، على استمرار تعرضها هي وأولادها لانتهاكات من قبل " الحمدين ".
وشددت أريان على عدم ثقتها في النظام القطري الذي يقوم بتعذيب زوجها داخل معتقله، بدون أي ذنب اقترفه.
وأشارت إلى أنها مطاردة الآن في ألمانيا، وعليها حماية أمنية من قبل السلطات الألمانية بسبب التهديدات التي يتعرضون لها، قائلة: " لا أثق فيهم ولا في الديوان الأميري".
ووجَّهت زوجة حفيد مؤسس قطر رسالة للنظام الحاكم، قائلة: " اتقوا الله لأن الظلم ظلمات، وأنا متأكدة أن حمد بن خليفة سوف يأخذ عقابه من الله سبحانه وتعالى " .