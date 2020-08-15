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تركي آل الشيخ ينشر مقطعًا له مع مدرب برشلونة: " والله عندي نظرة "

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تركي آل الشيخ ينشر مقطعًا له مع مدرب برشلونة: " والله عندي نظرة "

طلال الغامدي (صدى):
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الأسباني، المستشار تركي آل الشيخ، على الهزيمة المدوية التي تلقاها فريق برشلونة أمام بايرن ميونيخ بنتجية 8-2 .

ونشر آل الشيخ مقطعًا له بصحبة المدير الفني لفريق برشلونة، كيكي سيتين، معلقاً: " والله عندي نظرة، لاعاد تناقشوني " .

وكانت تقارير ذكرت في الساعات الأولى من صباح السبت، أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتيميو قررت إقالة المدرب كيكي سيتين، بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ.

وودّع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية عقب الخسارة في لقاء جاء ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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أحدث التعليقات

raadرعد
وعد مني لاجلب لصدى جمهور ومتابعين كثر
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
أبو عبدالله الحربي
مجتهد وصادق ونظرتي القلب يقولة السان أصبر كل بداية عرجه 20 20 انطلق لأ كبوة الشي يشيل الكل هدي رجل مناسب في مكان مناسب اختار ونعم الاختيار العالم تحاول عدم سحب المرساه سفينة نوح أيام محدودة تنطلق 😐⚘
جاسم
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