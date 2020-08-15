تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، السبت، عن تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين في إطار تمكين المرأة.
ووجه الشيخ عبدالرحمن السديس، بتعيين السيدات من ذوات الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا، سعياً للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثماراً للكوادر الوطنية المؤهلة.
وتمت التعيينات الجديدة في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها.
وتمنح تلك الخطوة المرأة الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتزامن إنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.