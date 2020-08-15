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تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين الشريفين

Time منذ 19 دقيقة
Views 1343
تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، السبت، عن تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين في إطار تمكين المرأة.

ووجه الشيخ عبدالرحمن السديس، بتعيين السيدات من ذوات الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا، سعياً للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثماراً للكوادر الوطنية المؤهلة.

وتمت التعيينات الجديدة في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها.

وتمنح تلك الخطوة المرأة الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتزامن إنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
يارب لنا دعاء لكم شانكم ولي شاني نحن الشعب العربي وبلد النور لي شاني ولي شانكم يارب كل بمكاسب رهينة بقدرتك بقدرتك لي شاني ولكن شانكم عدو واضح بكتابك وعدو خفي وعدو واضح ملالي وعثماني وعقيدة ووسطية بقولك أمة وسط ولنا الحزم بوسطية وتعلم سبحانك عزم شعوب العالم لنا عمار وبقولك لتعمروها الطرق تشعبت فرجع فصبر حتى ياتي صبرت وأيقنت لاعسر إلى بعده يسر لكم شانكم ولي شاني 🙏
abdul
مافيه حزب آخر في لبنان غير حزب الله ؟ إذًا لماذا ذكرت حزب الله فقط دون غيره ؟ باقي الاحزاب مخلصون مسالمون خدام لشعبهم ووطنهم ؟
ابو عمار
ستيني لوطي حقير متعود على الشذوذ الجنسي منذو صغره . المفروض ان ولي امرها اجلسه على خازوق لتبرد محنته .. الشرطه في مثل هذه الحالات ما تانفع ممكن تسجنه وهذا لا يكفي ولكن معاملته بالمثل هي افضل وسيله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ما درى الثور اني عنتر ... يستاهل الاهبل ما يناطح الثور الا ثور مثله

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