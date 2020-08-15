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بالفيديو..شاعر جازان يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن

Time منذ ساعة
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بالفيديو..شاعر جازان يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن

جازان (صدى):
كشف شاعر جازان، الذي لاقت قصته تفاعلا خلال الساعات القليلة الماضية، الشاعر عبد الله الفقيري، عن أسباب عزلته، وعدم زواجه حتى الآن.

وقال الفقيري في تصريحاته لـ " الإخبارية " عن سبب عزلته: " الشعراء كثيرين الاجتماع إلا أنا أحب العزلة والإنطواء، وحكايتي سربها البعض عبر وسائل التواصل " مشيرًا إلى قصة حب قديمة لم تكتمل.

وحول نيته للزواج قال الفقيري: " أحتاج سنة حتى أهيئ نفسي للزواج ، والقادم أجمل بإذن الله " ،لافتًا إلى أن عدم زواجه حتى الآن يعود لأسباب مادية، إضافة إلى أنه بحاجة لدراسة الإقدام على فكرة الزواج " .

وكانت "صدى " قد نشرت عن الشاعر الفصيح ابن جازان الذي أبدع في قصائده الفصحى والعامية رغم أنه لا يحمل سوى شهادة الصف السادس الإبتدائي.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
يارب لنا دعاء لكم شانكم ولي شاني نحن الشعب العربي وبلد النور لي شاني ولي شانكم يارب كل بمكاسب رهينة بقدرتك بقدرتك لي شاني ولكن شانكم عدو واضح بكتابك وعدو خفي وعدو واضح ملالي وعثماني وعقيدة ووسطية بقولك أمة وسط ولنا الحزم بوسطية وتعلم سبحانك عزم شعوب العالم لنا عمار وبقولك لتعمروها الطرق تشعبت فرجع فصبر حتى ياتي صبرت وأيقنت لاعسر إلى بعده يسر لكم شانكم ولي شاني 🙏
abdul
مافيه حزب آخر في لبنان غير حزب الله ؟ إذًا لماذا ذكرت حزب الله فقط دون غيره ؟ باقي الاحزاب مخلصون مسالمون خدام لشعبهم ووطنهم ؟
ابو عمار
ستيني لوطي حقير متعود على الشذوذ الجنسي منذو صغره . المفروض ان ولي امرها اجلسه على خازوق لتبرد محنته .. الشرطه في مثل هذه الحالات ما تانفع ممكن تسجنه وهذا لا يكفي ولكن معاملته بالمثل هي افضل وسيله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ما درى الثور اني عنتر ... يستاهل الاهبل ما يناطح الثور الا ثور مثله

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