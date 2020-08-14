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بيكيه بعد الهزيمة المٌهينة: «فضيحة»

Time منذ 43 دقيقة
Views 1523
بيكيه بعد الهزيمة المٌهينة: «فضيحة»

وكالات (صدى):
علق جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، على الهزيمة المهينة التي تعرض لها النادي الكتالوني على يد بايرن ميونخ، معربًا عن حزنه الشديد.

وقال بيكيه فعقب المباراة: "مباراة كارثية.. فضيحة هذا أفضل تعبير ولا يمكننا أن ننافس هكذا، نشعر بحرج كبير.. لقد وصلنا الى الحضيض".

وأضاف: "هذا عار، هذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحدث فيها شيء كهذا، النادي يحتاج إلى الكثير من التغييرات".

واستكمل: "إذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل".

وسحق بايرن ميونخ منافسه برشلونة 8-2 في مباراة مثيرة غزيرة الأهداف في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى قبل النهائي.

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أحدث التعليقات

قوطي أصفر
يطتاب بزيادة ودفع حقوقه الماليه المتاخرة ................
أبو عبدالله الحربي
له ماقدم وله ماخر ⚰
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه
ابوسلطان
هب ياالماخوذ شكل معة ذاكرتين
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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