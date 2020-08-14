بيكيه بعد الهزيمة المٌهينة: «فضيحة»

وكالات (صدى):
علق جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، على الهزيمة المهينة التي تعرض لها النادي الكتالوني على يد بايرن ميونخ، معربًا عن حزنه الشديد.
وقال بيكيه فعقب المباراة: "مباراة كارثية.. فضيحة هذا أفضل تعبير ولا يمكننا أن ننافس هكذا، نشعر بحرج كبير.. لقد وصلنا الى الحضيض".
وأضاف: "هذا عار، هذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحدث فيها شيء كهذا، النادي يحتاج إلى الكثير من التغييرات".
واستكمل: "إذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل".
وسحق بايرن ميونخ منافسه برشلونة 8-2 في مباراة مثيرة غزيرة الأهداف في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى قبل النهائي.