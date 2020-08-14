البايرن يٌهين برشلونة بثمانية ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

وكالات (صدى):
سحق بايرن ميونخ نظيره برشلونة (8-2) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب ”النور“ في لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأنهى البايرن الشوط الأول متقدمًا على البارسا (4-1)، عن طريق ثنائية توماس مولر، وهدفي سيرجي غنابري وإيفان بيريسيتش.
وفي الشوط الثاني، سجل الهدف الخامس كيميتش ثم زاد روبرت ليفاندوفسكي الغلة بسداسية، ثم كوتينيو بالهدفين السابع والثامن.
فيما سجل هدفي برشلونة دافيد ألابا، لاعب بايرن، بالخطأ في مرماه، ولويس سواريز في الدقيقة 57.
وسيلتقي بايرن ميونخ في قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من أخر مباريات دور الثمانية التي ستجمع غدا السبت بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.