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فهد المولد: «كنا نحتاج إلى الفوز ومازال لدينا أخطاء »

Time منذ 30 دقيقة
Views 1378
فهد المولد: «كنا نحتاج إلى الفوز ومازال لدينا أخطاء »

ماجد محمد (صدى):
علق فهد المولد لاعب الاتحاد على فوز فريقه على الاتفاق، ضمن منافسات دوري المحترفين، قائلا:" فوز مهم نفسيًا ومعنويًا، كنا نحتاج هذا الفوز ".

وأضاف المولد خلال تصريحات تلفزيونية:" أمامنا مباراة مهمة أمام الفيصلي، ولا زال لدينا أخطاء سنحاول تصحيحها ".

ولفت المولد:" لدينا لقاء مهم أمام الفيصلي ونسعى لتحقيق الـ3 نقاط، وفي آخر مباراتين كانت الأخطاء فردية، اليوم استطعنا تصحيح الأخطاء وتحقيق الفوز ".

وكان الاتحاد حقق فوزًا صعبًا على الاتفاق، بهدف دون رد أحرزه فهد المولد بعد طول غياب، حيث أحرز هدف الاتحاد الوحيد في المباراة اللاعب فهد المولد في الدقيقة 54 من عمر المباراة من ضربة جزاء.

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أحدث التعليقات

قوطي أصفر
يطتاب بزيادة ودفع حقوقه الماليه المتاخرة ................
أبو عبدالله الحربي
له ماقدم وله ماخر ⚰
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه
ابوسلطان
هب ياالماخوذ شكل معة ذاكرتين
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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