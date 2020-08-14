الأعداد السابقة للصحيفة

حساب المواطن يحدد حالة واحدة لحذف المرفق 

Time منذ 18 دقيقة
Views 1306
حساب المواطن يحدد حالة واحدة لحذف المرفق 

الرياض (صدى):
أوضح حساب المواطن أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم رفضه فقط، وفي حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار سيتم التحقق والرد على الشخص بالقبول أو الرفض.

و جاء ذلك ردًّا على استفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، حول إمكانية معرفة حالة المستند عن طريق الحساب " تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات ".

يذكر أن حساب المواطن حدد عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه😊شاهدنامقذوف ريخترمن امبولحي الظاهر😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالتوفيق للملكي😴💚
نجاة محمد
ربنا يرحمها و ان شاء الله ينال القصاص
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهااا .. آمين ..

أخر الأخبار

فلاح القحطاني : بطل آسيا الحالي سيكون عالمي لمدة مرتين متتالية
فلاح القحطاني : بطل آسيا الحالي سيكون عالمي لمدة مرتين متتالية
Time منذ دقيقة Views 110
ملخص مباراة الاتحاد والاتفاق - كأس الأمير محمد بن سلمان الجولة 25
ملخص مباراة الاتحاد والاتفاق - كأس الأمير محمد بن سلمان الجولة 25
Time منذ دقيقة Views 94
الدفاع المدني يحذر من عبور الأودية أثناء هطول الأمطار:«لا تغامروا» 
الدفاع المدني يحذر من عبور الأودية أثناء هطول الأمطار:«لا تغامروا» 
Time منذ 6 دقائق Views 1147
حساب المواطن يحدد حالة واحدة لحذف المرفق 
حساب المواطن يحدد حالة واحدة لحذف المرفق 
Time منذ 18 دقيقة Views 1306
مقتل إعلامية على يد زوجها في تبوك يٌثير الغضب
مقتل إعلامية على يد زوجها في تبوك يٌثير الغضب
Time منذ 29 دقيقة Views 2304
شاهد..مناوشات عنيفة وتشابك بالأيدي بين لاعبي الاتحاد والاتفاق
شاهد..مناوشات عنيفة وتشابك بالأيدي بين لاعبي الاتحاد والاتفاق
Time منذ 43 دقيقة Views 1994
 فتح تحقيق في واقعة عاملات الشاورما بمكة 
 فتح تحقيق في واقعة عاملات الشاورما بمكة 
Time منذ 46 دقيقة Views 2188
ضبط 19 مخالفاً لنظام العمل والإقامة بالرياض
ضبط 19 مخالفاً لنظام العمل والإقامة بالرياض
Time منذ 54 دقيقة Views 1369
بالفيديو.. فهد المولد يخطف فوزًا ثمينًا للاتحاد أمام الاتفاق
بالفيديو.. فهد المولد يخطف فوزًا ثمينًا للاتحاد أمام الاتفاق
Time منذ 59 دقيقة Views 1668
نصر الله: لن نتحمل مسؤولية انفجار بيروت كاملة وكورونا خرج عن السيطرة
نصر الله: لن نتحمل مسؤولية انفجار بيروت كاملة وكورونا خرج عن السيطرة
Time منذ ساعة Views 1987