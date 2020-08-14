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 فتح تحقيق في واقعة عاملات الشاورما بمكة 

Time منذ 46 دقيقة
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 فتح تحقيق في واقعة عاملات الشاورما بمكة 

مكة المكرمة (صدى):
فتحت وزارة الموارد البشرية تحقيقاً في واقعة عاملات الشاورما اللاتي ظهرن في مقطع فيديو داخل مطعم بمكة وأثارن الجدل الواسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتفصيلا، وقفت وزارة الموارد البشرية على منشأة كانت تشغل عاملات، وذلك لاستكمال التحقيقات اللازمة بعد ما تم رصد المقطع حول عدم الالتزام بتشغيل المرأة وفق الضوابط المكانية في مكة، وفقا لما نشرته " سبق "

ويأتي  ذلك في الوقت الذي صدرت فيه توجيهات من الجهات المعنية بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق " معاً للرصد "، أو بالاتصال على الرقم 19911.

وكان مقطع فيديو ظهرت فيه عاملات داخل إحدى مطاعم " الشاورما " الذي ركز بشكل كبير على الفتيات بدلاً من الترويج للمطعم.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل إعلان مطعم في مكة يستعرض النساء بشكل غير لائق بدلًا من المنتج.

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شاهد.. إعلان مطعم في مكة يستعرض النساء بشكل غير لائق بدلًا من المنتج

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه😊شاهدنامقذوف ريخترمن امبولحي الظاهر😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالتوفيق للملكي😴💚
نجاة محمد
ربنا يرحمها و ان شاء الله ينال القصاص
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهااا .. آمين ..

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