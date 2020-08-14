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ضبط 19 مخالفاً لنظام العمل والإقامة بالرياض

Time منذ 53 دقيقة
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ضبط 19 مخالفاً لنظام العمل والإقامة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكن مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع من تنفيذ 22 حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على العديد من المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزام اصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية.

وأسفرت الحملات التي نفذت وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية الصادرة من إدارة التفتيش بالمنطقة وشملت متابعة قرارات التوطين ومنع العمل تحت الشمس ووسائل السلامة المهنية ضد كورونا والبروتوكولات الوقائية عن 556 جولة ميدانية، ورصد 43 مخالفة وتوجيه 29 إنذارا، بالإضافة إلى ضبط 19 وافداً من مخالفي نظام العمل والإقامة ( جميعهم يعملون لحسابهم الخاص في بيع وشراء الأثاث المستعمل)، حيث تم تسليمهم لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"،

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه😊شاهدنامقذوف ريخترمن امبولحي الظاهر😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالتوفيق للملكي😴💚
نجاة محمد
ربنا يرحمها و ان شاء الله ينال القصاص
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهااا .. آمين ..

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