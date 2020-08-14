مدرب الشباب: زرعنا ثقافة الفوز في اللاعبين .. وأسبيريا: فرّطنا في الفوز (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أكد البرتغالي بيدرو كايشينيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أن ثقافة اللاعبين هي ثقافة الفوز، مضيقًا أن اللاعبين قدّموا أداءًا جيدًا اليوم أمام الفيحاء.
وتعادل الشباب مع الفيحاء بهدف لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سعيد بآداء اللاعبين في الشوط الثاني لكنه لم يكن بالمستوى المأمول في الشوط الأول.
وقال أسبيريا لاعب الشباب، إن الفريق كان يستحق الفوز على الرغم من الغيابات، معربًا عن حزنه من نتيجة المباراة، إذ أنهم فرّطوا في فرص كثيرة أثناء المباراة.
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