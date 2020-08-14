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مدرب الشباب: زرعنا ثقافة الفوز في اللاعبين .. وأسبيريا: فرّطنا في الفوز (فيديو)

Time منذ 26 دقيقة
Views 1331
مدرب الشباب: زرعنا ثقافة الفوز في اللاعبين .. وأسبيريا: فرّطنا في الفوز (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أكد البرتغالي بيدرو كايشينيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أن ثقافة اللاعبين هي ثقافة الفوز، مضيقًا أن اللاعبين قدّموا أداءًا جيدًا اليوم أمام الفيحاء.

وتعادل الشباب مع الفيحاء بهدف لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سعيد بآداء اللاعبين في الشوط الثاني لكنه لم يكن بالمستوى المأمول في الشوط الأول.

وقال أسبيريا لاعب الشباب، إن الفريق كان يستحق الفوز على الرغم من الغيابات، معربًا عن حزنه من نتيجة المباراة، إذ أنهم فرّطوا في فرص كثيرة أثناء المباراة.

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أحدث التعليقات

محمد عبدالله
ليت الثور كمل عليه وما تركه الا بعد سحله
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان
عدو الخونة
عندك هذا الزق + وافي + فيصل +عبدول + لللل او حاجة زي كذا + ابو محمد + وغيرهم كله من بيارة وحدة خونة عبيد للدرهم
ابويزيد
طردحكم الديربي دليل واضح انه ارتكم خطا فادك في المبارات والصياح مايفيد بعد ماوقع الفاس براس مبروك للفريق الفيز. لكن لاتنسونها وسجل ياتاريخ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
عدو الخونة
مافيه داعي تصف المتصهينين وجودك انت كفاية

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