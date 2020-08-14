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«الإمارات للإفتاء الشرعي»: «المعاهدات الدولية من الصلاحيات السيادية لولي الأمر شرعًا»

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«الإمارات للإفتاء الشرعي»: «المعاهدات الدولية من الصلاحيات السيادية لولي الأمر شرعًا»

دبي (صدى):
أشاد " مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " بالمسعى الإيجابي و الخطوة السديدة الموفقة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة و أدت إلى وقف تمدد السيادة الإسرائيلية على مناطق من الأراضي الفلسطينية.

و ثمن المجلس في بيان له اليوم حكمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و سعيه من أجل السلام العادل و الدائم في منطقة الشرق الاوسط .

و اعتبر هذه المبادرة سبيلا للسلام في المنطقة.. مؤكدا تأييد المجلس لكل ما تقوم به الدولة لمصلحة البلاد والعباد باعتبار أن المصلحة هي المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر و الذي هو وحده المقدر للمصلحة و المحقق للمناط فيما يتعلق بالحرب و السلام والعلاقات بين الأمم.؛ ولذا بارك المجلس ما تقوم به القيادة لخير الوطن و الأمة.

و بمناسبة هذا البيان قال معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس " إن هذه المبادرة هي من الصلاحيات الحصرية و السيادية لولي الأمر شرعا ونظاما، وبين أن في الشريعة نماذج كثيرة وأصولا شرعية ناظمة لمثل هذه القضايا صلحا وسلاما وفقا لما تقتضيه الظروف والمصلحة العامة" .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه😊شاهدنامقذوف ريخترمن امبولحي الظاهر😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالتوفيق للملكي😴💚
نجاة محمد
ربنا يرحمها و ان شاء الله ينال القصاص
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهااا .. آمين ..

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