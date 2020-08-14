بغداد (صدى):
كشفت أنباء أولية عن وقوع هجوم بثلاث مقذوفات على مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة.
وقال الجيش العراقي في بيان إن ثلاثة صواريخ سقطت اليوم الجمعة في محيط مطار بغداد قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية.
وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية.
وعلى جانب أخر اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، الناشط في الاحتجاجات العراقية، تحسين الشحماني، بمحافظة البصرة جنوب البلاد.
حيث قام مسلحين مجهولين، بإطلاق النار على الناشط في التظاهرات العراقية، تحسين أسامة الشحماني، في مكان عمله بمنطقة الجنينة في محافظة البصرة، ثم لاذوا بالفرار“.