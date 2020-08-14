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هجوم بثلاث مقذوفات على مطار بغداد الدولي

Time منذ 48 دقيقة
Views 1404
هجوم بثلاث مقذوفات على مطار بغداد الدولي

بغداد (صدى):
كشفت أنباء أولية عن وقوع هجوم بثلاث مقذوفات على مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة.

وقال الجيش العراقي في بيان إن ثلاثة صواريخ سقطت اليوم الجمعة في محيط مطار بغداد قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية.

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية.

وعلى جانب أخر اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، الناشط في الاحتجاجات العراقية، تحسين الشحماني، بمحافظة البصرة جنوب البلاد.

حيث قام مسلحين مجهولين، بإطلاق النار على الناشط في التظاهرات العراقية، تحسين أسامة الشحماني، في مكان عمله بمنطقة الجنينة في محافظة البصرة، ثم لاذوا بالفرار“.

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أحدث التعليقات

محمد عبدالله
ليت الثور كمل عليه وما تركه الا بعد سحله
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان
عدو الخونة
عندك هذا الزق + وافي + فيصل +عبدول + لللل او حاجة زي كذا + ابو محمد + وغيرهم كله من بيارة وحدة خونة عبيد للدرهم
ابويزيد
طردحكم الديربي دليل واضح انه ارتكم خطا فادك في المبارات والصياح مايفيد بعد ماوقع الفاس براس مبروك للفريق الفيز. لكن لاتنسونها وسجل ياتاريخ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
عدو الخونة
مافيه داعي تصف المتصهينين وجودك انت كفاية

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