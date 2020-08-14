شاهد.. لحظة انحراف سيارة مرور عن مسارها واصطدامها بحائط منزل في الرياض

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة انحراف سيارة مرور عن مسارها واصطدامها بحائط منزل بالرياض جراء انفلات إطارها.
وبدا في المقطع سيارة المرور تسير بسرعة داخل الحي السكني ولم يتضح حتى الآن السبب من ذلك، مما أثار غضب واستياء شريحة كبيرة من المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.
ولاقى المقطع انتشارا وتفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليه وجاءت كالتالي:" الحمدلله على سلامة السكان والمارة بالحي، السرعة بهذا المقدار داخل حي سكني غير مبرر مهما كانت الأسباب، الله يستر على قائد مركبة المرور ".