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شاهد.. لحظة انحراف سيارة مرور عن مسارها واصطدامها بحائط منزل في الرياض

Time منذ 54 دقيقة
Views 2205
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شاهد.. لحظة انحراف سيارة مرور عن مسارها واصطدامها بحائط منزل في الرياض

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة انحراف سيارة مرور عن مسارها واصطدامها بحائط منزل بالرياض جراء انفلات إطارها.

وبدا في المقطع سيارة المرور تسير بسرعة داخل الحي السكني ولم يتضح حتى الآن السبب  من ذلك، مما أثار غضب واستياء شريحة كبيرة من المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.

ولاقى المقطع انتشارا وتفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليه وجاءت كالتالي:"  الحمدلله على سلامة السكان والمارة بالحي، السرعة بهذا المقدار داخل حي سكني غير مبرر مهما كانت الأسباب، الله يستر على قائد مركبة المرور ".

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أحدث التعليقات

محمد عبدالله
ليت الثور كمل عليه وما تركه الا بعد سحله
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان ويرزقهم الصبر والسلوان
عدو الخونة
عندك هذا الزق + وافي + فيصل +عبدول + لللل او حاجة زي كذا + ابو محمد + وغيرهم كله من بيارة وحدة خونة عبيد للدرهم
ابويزيد
طردحكم الديربي دليل واضح انه ارتكم خطا فادك في المبارات والصياح مايفيد بعد ماوقع الفاس براس مبروك للفريق الفيز. لكن لاتنسونها وسجل ياتاريخ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
عدو الخونة
مافيه داعي تصف المتصهينين وجودك انت كفاية

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