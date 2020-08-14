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غرق مواطن في غدير المحتطبة بقرية العلاية

Time منذ 39 دقيقة
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غرق مواطن في غدير المحتطبة بقرية العلاية

محمد بن طحيطح (صدى):
توفي مواطن، اليوم الجمعة، غرقاً في غدير جبل المحتطبة بقرية العلاية بعسير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها في تمام الساعة (١٦:٤٧) من هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/١٢/٢٤هـ يفيد بحالة غرق في (جبل المحتطبة بقرية العلايه)، تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تم تمركز الاليات في اقرب نقطة ثم الترجل والسير لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بحوالي ١٩٠٠ متر تقريباً وبالوصول وجد بأنه عبارة عن غرق مواطن سعودي في غدير المحتطبة يبلغ من العمر ٢٨ عاماً تقريباً ، حيث تم البحث عنه وإخراجه عن طريق الغواصين متوفى وتم حمل الجثة إلى موقع تمركز الاليات وحسب الإختصاص سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم .

وشدد "السيد" على أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم السباحة في المواقع الغير مؤمنة وذات الخطورة العالية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاها الله خير ، ويعينها ويقويها ويخلي لها اولادها ومن تحب .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
زائر
للهلال ضربة جزاء لم يقم حكم الفار تنبيه حكم الساحة لها . كرة إدواردو تضرب ظهر مدافع النصر وتلمس يده اليمنى وهي مرفوعة ومنعت دخولها المرمى !!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الثور اعطاه خابور لا يمكن ينساه ابد الدهور ..

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