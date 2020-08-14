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بالفيديو.. قائدة صحية توضح الاختلاف بين الحج هذا العام والأعوام السابقة 

Time منذ 29 دقيقة
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بالفيديو.. قائدة صحية توضح الاختلاف بين الحج هذا العام والأعوام السابقة 

عادل الحربي (صدى):
روت ريم باشهاب قائدة صحية تفاصيل حول مهمتها التي استغرقت 20 يوماً قضتها في العمل والحجر الصحي خلال موسم الحج.

وقالت باشهاب خلال مقطع فيديو:" إنها تشارك منذ  13 عاما في مواسم الحج بشكل مستمر "، مضيفة:" هذه السنة كانت مختلفة تماما ومسمي القائد الصحي مختلف ومرافقتنا للحجاج كانت مختلفة أيضا ".

وأوضحت باشهاب:" لازم أكون مهتمة بالتباعد والتعقيم ولبس الماسكات معظم الوقت وتبديلها من حين لآخر "، لافتة:" تعودنا  على وجودنا في المراكز والمستشفيات وتنقلاتنا معاهم حاجة مختلفة ".

وتابعت باشهاب:" أتمني إن كل سنة ينعاد الموضوع بس هكون حزينة إني هفارقهم ولكن هكون سعيدة إن الموسم انتهى بنجاح وبعدم تعرضهم لأي إصابات وهذا من صميم عملي ".

وكانت ريم باشهاب غادرت في اليوم الأول من ذي الحجة منزلها إلى الحجر الصحي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاها الله خير ، ويعينها ويقويها ويخلي لها اولادها ومن تحب .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
زائر
للهلال ضربة جزاء لم يقم حكم الفار تنبيه حكم الساحة لها . كرة إدواردو تضرب ظهر مدافع النصر وتلمس يده اليمنى وهي مرفوعة ومنعت دخولها المرمى !!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الثور اعطاه خابور لا يمكن ينساه ابد الدهور ..

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