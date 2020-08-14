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برشلونة وجهة كوتينيو النهائية

Time منذ ساعة
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برشلونة وجهة كوتينيو النهائية

وكالات (صدى):
قال كيا جورابشيان، وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو، إن الباب مفتوحا بشأن إمكانية بقاء اللاعب في برشلونة بعد انتهاء عقده مع البايرن.

وانتقل كوتينيو هذا الموسم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة قادما من برشلونة مع خيار الشراء، لكن النادي البافاري أكد في وقت سابق أنه لن يفعل هذا البند وسيعود إلى الفريق الكتالوني.

وقال جورابشيان في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي كوتينيو يركز بشدة على اجتياز هذا الدور من دوري أبطال أوروبا، لديه مباراة مهمة، بين النادي الذي يملكه والذي يلعب له في الوقت الحالي".

وأضاف: "عندما ينتهي دوري الأبطال، سنجلس لنتحدث عن مستقبله، في الواقع قد تكون برشلونة هي وجهته النهائية".

وتابع: "هو يحب الدوري الإنجليزي، ويريد أن يعود، لكن الموارد المالية والأرقام والوضع الذي تسبب فيه فيروس كورونا سيلعب دورا مهما، لأنه لاعب رائع بسعر عال".

واختتم : "سيلعب أمام برشلونة، إنه متحمس للفوز بدوري أبطال أوروبا، وأعتقد أن بايرن ميونيخ لديه فريق قادر على التتويج باللقب بكل تأكيد".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاها الله خير ، ويعينها ويقويها ويخلي لها اولادها ومن تحب .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
زائر
للهلال ضربة جزاء لم يقم حكم الفار تنبيه حكم الساحة لها . كرة إدواردو تضرب ظهر مدافع النصر وتلمس يده اليمنى وهي مرفوعة ومنعت دخولها المرمى !!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الثور اعطاه خابور لا يمكن ينساه ابد الدهور ..

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