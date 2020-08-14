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3 مزايا توفرها لائحة التصرف في العقارات البلدية على الاستثمارات الكبرى

Time منذ 5 دقائق
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3 مزايا توفرها لائحة التصرف في العقارات البلدية على الاستثمارات الكبرى

الرياض (صدى):
أوضحت بوابة الاستثمار البلدي " فرص"، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تؤثر في تحسين جودة الحياة في المدن، عبر توفر عقارات بلدية قريبة من المواطن، وكذلك زيادة المساحات الخضراء والمرافق العامة.

وأشارت إلى أنها توفر بيئة حضرية تهتم بالمواطن وتحفيز إقامة الفعاليات في مختلف المناطق ورفع جودة الأسواق، وفرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات البلدية.

وأكدت أن اللائحة المحدثة ستؤثر أيضًا على الاستثمارات الكبرى، من خلال إيجاد بيئة استثمارية تمكن الاستثمارات النوعية في المملكة، عبر زيادة مدد العقود من 25 إلى 50 سنة، وخفض الضمانات البنكية من 100% إلى 25% من العطاء السنوي، وتمديد فترة الإعفاء من 5% إلى 10% من مدة العقد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن شايفة لها شوفه ، بعد 18 عام من الزواج .. والله اعلم ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
يالمليليح الرباعيه الهلاليه اصابتك بمقتل وكأس اسيا جلطكم والان بنزود عليه كاس الدوري الاستثناء الاستثنائي يعني كأسين تجلط صراحه وانت ماعندك فى حواراتك الا الطواقي الطواقى هههههه انت ومن هم معك كثروا من الضجيج وكلمة الطواقى مع انها على رأسك وحنا نعتليالمنصات بالذهب وانتم لعجاج السنين ولا تقول ماقريت كلامك لاه نسخ ولصق
احلف
فين ١٧٠ مليون و٦٠ مليون عموري المليارت اللي راحت لاوراوا مقابل بطولة آسيا لا تدعي النزاهه والمثالية وانت طاقية ملطخ مصائب وكوراث لا تصير ببغاء تسمع سالفه كم طاقية وحافظ سطرين وجاي هنا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ويش القصه🤔الاعب يتصور هناك مع اعياله😊😂الله يحفظهم لبعض والدوري على النهايه
احمد
حبوب حبوب . لاعبن فيهم الشراب لعب

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