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مشهورة السناب شات ريما أم يوسف ترثي زوجها بكلمات مؤثرة

Time منذ 34 دقيقة
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مشهورة السناب شات ريما أم يوسف ترثي زوجها بكلمات مؤثرة

علي القحطاني (صدى):
شهدت منصة تويتر على مدار اليومين الآخرين تفاعلا كبيراً مع مشهورة السناب شات المعروفة بـ"ريما أم يوسف"، وذلك بعدما قامت الأخيرة برثاء زوجها الذى توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

ورثت مشهورة السناب زوجها بكلمات مؤثرة لامست قلوب الكثيرين، وتفاعل معها متابعيها متمنين له الرحمة، ولها الصبر والسلوان.

ونشرت ريما صور لزوجها مع نجلها وعلقت عليها :"لطالما كنت سري الجميل الذى اخفيته انتظاراً للحظة انتصارك على المرض، كنت تحاربه بشجاعة وقوة على مدى سنوات طويلة، لم تعد موجود الآن، ولم يعد هناك سراً أخفيه، استودعتك عند الله، وأودعته قلباً كان حبك قاتله، لاشئ بعدك يحيه، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد أبو يوسف برحمتك يا أرحم الراحمين".

يذكر أن "ريما" لديها طفل وُلد بتشوه في يده، واشتهرت بنشرها للأشياء الإيجابية على منصات التواصل، بينما أبقت حالة زوجها سرًا أملًا فيه شفائه يوما ما.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن شايفة لها شوفه ، بعد 18 عام من الزواج .. والله اعلم ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
يالمليليح الرباعيه الهلاليه اصابتك بمقتل وكأس اسيا جلطكم والان بنزود عليه كاس الدوري الاستثناء الاستثنائي يعني كأسين تجلط صراحه وانت ماعندك فى حواراتك الا الطواقي الطواقى هههههه انت ومن هم معك كثروا من الضجيج وكلمة الطواقى مع انها على رأسك وحنا نعتليالمنصات بالذهب وانتم لعجاج السنين ولا تقول ماقريت كلامك لاه نسخ ولصق
احلف
فين ١٧٠ مليون و٦٠ مليون عموري المليارت اللي راحت لاوراوا مقابل بطولة آسيا لا تدعي النزاهه والمثالية وانت طاقية ملطخ مصائب وكوراث لا تصير ببغاء تسمع سالفه كم طاقية وحافظ سطرين وجاي هنا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ويش القصه🤔الاعب يتصور هناك مع اعياله😊😂الله يحفظهم لبعض والدوري على النهايه
احمد
حبوب حبوب . لاعبن فيهم الشراب لعب

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