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الصحة : زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات الرياض بنسبة 43% لكافة القطاعات

Time منذ 3 ساعات
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الصحة : زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات الرياض بنسبة 43% لكافة القطاعات

الرياض (صدى):
أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن شايفة لها شوفه ، بعد 18 عام من الزواج .. والله اعلم ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
يالمليليح الرباعيه الهلاليه اصابتك بمقتل وكأس اسيا جلطكم والان بنزود عليه كاس الدوري الاستثناء الاستثنائي يعني كأسين تجلط صراحه وانت ماعندك فى حواراتك الا الطواقي الطواقى هههههه انت ومن هم معك كثروا من الضجيج وكلمة الطواقى مع انها على رأسك وحنا نعتليالمنصات بالذهب وانتم لعجاج السنين ولا تقول ماقريت كلامك لاه نسخ ولصق
احلف
فين ١٧٠ مليون و٦٠ مليون عموري المليارت اللي راحت لاوراوا مقابل بطولة آسيا لا تدعي النزاهه والمثالية وانت طاقية ملطخ مصائب وكوراث لا تصير ببغاء تسمع سالفه كم طاقية وحافظ سطرين وجاي هنا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ويش القصه🤔الاعب يتصور هناك مع اعياله😊😂الله يحفظهم لبعض والدوري على النهايه
احمد
حبوب حبوب . لاعبن فيهم الشراب لعب

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