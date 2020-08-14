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بالفيديو.. قصة أول صيدلي يمتلك صيدلية خاصة في رفحاء

Time منذ 54 دقيقة
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بالفيديو.. قصة أول صيدلي يمتلك صيدلية خاصة في رفحاء

حمود العنزي (صدى):
قال عبدالعزيز العنزي أول صيدلي يمتلك صيدلية خاصة في رفحاء، إنه تخرج من كلية الصيدلة بجامعة الحدود الشمالية في وقت انخفضت فيه الوظائف الحكومية.

وأضاف العنزي خلال حواره عبر برنامج " في أسبوع ":" اتجهت للقطاع الخاص للعمل في الصيدليات التجارية لمدة سنة وبعدين قدمت على " ريادة " وأعطوني قرض ".

ولفت العنزي إلى أنه أول صيدلي برفحاء يمتلك صيدلية ويعمل فيها ١٢ ساعة، مشيرا إلى أكثر المشاكل التي تواجه الشاب وهي أن الشركات الكبيرة التي تملك صيدليات كبيرة تفتح أكثر من ٢٠ فرع.

وأوضح العنزي أن شركات الأدوية  تقدم تسهيلات للشاب المستثمر في قطاع الصيدليات الخاصة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن شايفة لها شوفه ، بعد 18 عام من الزواج .. والله اعلم ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
يالمليليح الرباعيه الهلاليه اصابتك بمقتل وكأس اسيا جلطكم والان بنزود عليه كاس الدوري الاستثناء الاستثنائي يعني كأسين تجلط صراحه وانت ماعندك فى حواراتك الا الطواقي الطواقى هههههه انت ومن هم معك كثروا من الضجيج وكلمة الطواقى مع انها على رأسك وحنا نعتليالمنصات بالذهب وانتم لعجاج السنين ولا تقول ماقريت كلامك لاه نسخ ولصق
احلف
فين ١٧٠ مليون و٦٠ مليون عموري المليارت اللي راحت لاوراوا مقابل بطولة آسيا لا تدعي النزاهه والمثالية وانت طاقية ملطخ مصائب وكوراث لا تصير ببغاء تسمع سالفه كم طاقية وحافظ سطرين وجاي هنا
احمد
حبوب حبوب . لاعبن فيهم الشراب لعب
محمد
ههههههه بيسوقونها علينا . علينا

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