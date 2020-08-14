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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 245 كيلو من الحشيش بجازان

Time منذ ساعة
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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 245 كيلو من الحشيش بجازان

الرياض (صدى):
تمكن رجال حرس الحدود في منطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (245) مائتان وخمسة وأربعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر وذلك في قطاع محافظة الدائر، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، بأنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصاً، (11) من الجنسية الأثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن شايفة لها شوفه ، بعد 18 عام من الزواج .. والله اعلم ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
يالمليليح الرباعيه الهلاليه اصابتك بمقتل وكأس اسيا جلطكم والان بنزود عليه كاس الدوري الاستثناء الاستثنائي يعني كأسين تجلط صراحه وانت ماعندك فى حواراتك الا الطواقي الطواقى هههههه انت ومن هم معك كثروا من الضجيج وكلمة الطواقى مع انها على رأسك وحنا نعتليالمنصات بالذهب وانتم لعجاج السنين ولا تقول ماقريت كلامك لاه نسخ ولصق
احلف
فين ١٧٠ مليون و٦٠ مليون عموري المليارت اللي راحت لاوراوا مقابل بطولة آسيا لا تدعي النزاهه والمثالية وانت طاقية ملطخ مصائب وكوراث لا تصير ببغاء تسمع سالفه كم طاقية وحافظ سطرين وجاي هنا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
خبرو الصحه البعض بالمفتاح والبعض الآخر بعود يحكها😫😊😂😂
ابو مشعل
احلف بالله العلي العظيم في يوم جمعه انا بطولاتكم تزيهه كلها .. اتحداك تحلف وأنا أدري انك تلعب رأس حريه في النادي والداعم الأول لناديك بالملايين بس اتحداك تحلف؟

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