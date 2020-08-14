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حقيقة استبعاد حكم الديربي بسبب أخطاء في المباراة
منذ 15 دقيقة
1355
ماجد محمد (صدى):
قالت مصادر إن حكم ديربي الهلال والنصر، بينوا باستيان، غادر المملكة باتفاق مسبق مع اتحاد الكرة بالمملكة ونظيره الأوروبي.
ويرتبط الحكم الفرنسي بمباريات في مسابقات أوروبية؛ لذلك سمح له الاتحاد بالمغادرة بعد الديربي.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام على من خزنها وماذا يريد من تخزين آلاف الأطنان من المتفجرات .. ؟ .. اما سبب الإنفجار ربما يكون من اعمال الصيانه ، ولكن ليس هذا هو المهم في التحقيق فيه بقدر من من خزنها ، ولماذا ..؟؟ .. ولا اظن تحقيقاتكم إلا للتغطية على حزب الشيطان وبلاويه ...
عنتر فاضي جيبه
تجربة التعلم عن بعد نتائجها السلبيه اكثر من الايجابيه وانتظام الطلاب بيمون مشكله دام الوباء مازال موجود الحل التأجيل وتعويض الشهرين بعد عيد الفطر حتى نضمن جدية الدراسه وانتظامها ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا ..
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