التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وبايرن ميونخ

وكالات (صدى):
يواجه فريق برشلونة الإسباني، نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة على ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وتوقعت صحيفة "سبورت" أن تتضمن تشكيلة بايرن ميونخ، في حراسة المرمى مانويل نوير، وفي الدفاع ألفونسو ديفيز، ودافيد ألابا، وجيروم بواتينغ، وجوشو كيميتش، أما في الوسط فسيعتمد الفريق على تياغو ألكانتارا، وليون غوريتسكا، وكينغسلي كومان، وتوماس مولر، وسيرج غنابري.
كما توقعت أن يلجأ برشلونة إلى مارك آندري تير شتيغن في حارسة المرمى، وفي الهجوم على مارك آندري تير شتيغن، وفي الدفاع على جوردي ألبا، وكليمونت لينغليت، وجيرارد بيكيه، ونيلسون سيميدو، وفي الوسط على فرينكي دي يونغ، وسيرجيو بوسكيتش، وأرتورو فيدال، وسيرجي روبيرتو.