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منع صاحب العمل من إنذار أو فصل المرأة العاملة أثناء فترة حملها ووضعها

Time منذ 45 دقيقة
Views 1362
منع صاحب العمل من إنذار أو فصل المرأة العاملة أثناء فترة حملها ووضعها

عادل الحربي (صدى):
حفظ نظام العمل، حقوق المرأة العاملة خاصة أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، إذ منع صاحب العمل من فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تلك الفترة.

وأوضح النظام، أن ذلك يشمل مدة مرضها الناشئ عن الحمل والوضع،على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لاتتجاوز مدة غيابها مائة وثمانون يومًا في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

وفي سياق آخر، منع النظام صاحب العمل من إجبار الموظف على التمتع بالإجازة السنوية إلا إذا تم إشعاره قبلها بمدة لا تقل عن (30) يوماً حتى تكون هناك فرصة للموظف في ترتيب أمورة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام على من خزنها وماذا يريد من تخزين آلاف الأطنان من المتفجرات .. ؟ .. اما سبب الإنفجار ربما يكون من اعمال الصيانه ، ولكن ليس هذا هو المهم في التحقيق فيه بقدر من من خزنها ، ولماذا ..؟؟ .. ولا اظن تحقيقاتكم إلا للتغطية على حزب الشيطان وبلاويه ...
عنتر فاضي جيبه
تجربة التعلم عن بعد نتائجها السلبيه اكثر من الايجابيه وانتظام الطلاب بيمون مشكله دام الوباء مازال موجود الحل التأجيل وتعويض الشهرين بعد عيد الفطر حتى نضمن جدية الدراسه وانتظامها ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا ..

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