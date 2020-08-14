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نص قرار وزير التجارة بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين

Time منذ ساعة
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نص قرار وزير التجارة بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نص قرار وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين.

وجاء نص القرار كالتالي :

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: 1. استثناءً من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين، يقصد بالخبرة العملية للمستثنين بموجب المادة (الأربعين) من النظام؛ الخبرة العملية الموثقة التي تثبت استخدام المهارات والمعارف المكتسبة من اجتياز المستوى الثاني من اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.

2. استثنـاءً من حـكم المـادة (الخـامسة والخمسين) مـن اللائحـة التنفيـذية لنـظام المُقيِّـمين المعتـمـدين، يحـدد مجلـس إدارة الهيئـة تاريخ سـريان الأحـكام المتـعلقـة بمـدة الخبرة الإضـافيـة لتقيـيـم الآلات والمعـدات المنصـوص عليهـا في المـادة (الثالثة عشـرة) مـن اللائحة.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ به من يلزم لإنفاذه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام على من خزنها وماذا يريد من تخزين آلاف الأطنان من المتفجرات .. ؟ .. اما سبب الإنفجار ربما يكون من اعمال الصيانه ، ولكن ليس هذا هو المهم في التحقيق فيه بقدر من من خزنها ، ولماذا ..؟؟ .. ولا اظن تحقيقاتكم إلا للتغطية على حزب الشيطان وبلاويه ...
عنتر فاضي جيبه
تجربة التعلم عن بعد نتائجها السلبيه اكثر من الايجابيه وانتظام الطلاب بيمون مشكله دام الوباء مازال موجود الحل التأجيل وتعويض الشهرين بعد عيد الفطر حتى نضمن جدية الدراسه وانتظامها ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا ..

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