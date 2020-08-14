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نص تعديلات المادة 56 من لائحة التسجيل والاشتراكات التي أقرها وزير المالية

Time منذ 12 دقيقة
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نص تعديلات المادة 56 من لائحة التسجيل والاشتراكات التي أقرها وزير المالية

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد الجدعان بتعديل الفقرات (1/د) و(2) و(3) من المادة (56) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

وجاءت التعديلات كالتالي:

تعديل الفقرة (1/د) لتكون بالنص الآتي: (ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائياً بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب. ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات أو البيانات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال).

تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي: (لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط منتهياً في مجال علاقة صاحب العمل بالمؤسسة).

تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: (يحدد المحافظ المستندات والبيانات المؤيدة لانتهاء النشاط).

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲

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