نص تعديلات المادة 56 من لائحة التسجيل والاشتراكات التي أقرها وزير المالية

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد الجدعان بتعديل الفقرات (1/د) و(2) و(3) من المادة (56) من لائحة التسجيل والاشتراكات.
وجاءت التعديلات كالتالي:
تعديل الفقرة (1/د) لتكون بالنص الآتي: (ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائياً بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب. ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات أو البيانات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال).
تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي: (لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط منتهياً في مجال علاقة صاحب العمل بالمؤسسة).
تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: (يحدد المحافظ المستندات والبيانات المؤيدة لانتهاء النشاط).