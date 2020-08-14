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الصحة: تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بكورونا و2566 حالة تعاف

Time منذ 43 دقيقة
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الصحة: تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بكورونا و2566 حالة تعاف

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 1383 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 295.902 حالة، من بينها 29.605 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، بينما 1.782 حالات حرجة.

وبينت "الصحة" في بيان لها، أنه جرى تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 262.959 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3.338 حالات، بإضافة 35 حالة وفاة جديدة.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲

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