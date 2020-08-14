الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مواطن يحول إطارات السيارات التالفة لأعمال إبداعية بمكة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1550
Comment 1
بالفيديو.. مواطن يحول إطارات السيارات التالفة لأعمال إبداعية بمكة

مكة المكرمة (صدى):
في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن في تحويل إطارات السيارات لأعمال فنية لتزيين البيئة والحفاظ عليها في شكل إبداعي .

وأكد المواطن بندر الحكمي – معلم - انه حرص على تجميع إطارات السيارات من الورش وإعادة تدويرها في شكل أعمال فنية خلال فترة منع التجول بسبب كورونا .

وقال " الحكمي " أن الفكرة بسيطة وواجهته بالفعل بعض الصعوبات لكنه أصر عليها نظراً لفوائدها على البيئة وتحقيق الإستفادة من المخلفات .

وتوجه " الحكمي " بالشكر لأمانة العاصمة المقدسة بعد تكريمه ، مؤكداً انه يشعر بالتقدير والرغبة في تحقيق المزيد من الأفكار وتعليمها لطلابه .

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲

أخر الأخبار

انقلاب مركبة على طريق مكة - المدينة المنورة
انقلاب مركبة على طريق مكة - المدينة المنورة
Time منذ 5 دقائق Views 1154
بالفيديو .. رجل يرفع 50 كيلو جرام تحت الماء 76 مرة بدون أنفاس !
بالفيديو .. رجل يرفع 50 كيلو جرام تحت الماء 76 مرة بدون أنفاس !
Time منذ 9 دقائق Views 69
نص تعديلات المادة 56 من لائحة التسجيل والاشتراكات التي أقرها وزير المالية
نص تعديلات المادة 56 من لائحة التسجيل والاشتراكات التي أقرها وزير المالية
Time منذ 12 دقيقة Views 1225
ملكة جمال العالم نهيلة باربي تحذف صورها من إنستجرام
ملكة جمال العالم نهيلة باربي تحذف صورها من إنستجرام
Time منذ 18 دقيقة Views 220
مكة المكرمة تُسجل أعلى عدد إصابات بكورونا والرياض تتراجع
مكة المكرمة تُسجل أعلى عدد إصابات بكورونا والرياض تتراجع
Time منذ 20 دقيقة Views 1292
بالفيديو.. مواطن يحول إطارات السيارات التالفة لأعمال إبداعية بمكة
بالفيديو.. مواطن يحول إطارات السيارات التالفة لأعمال إبداعية بمكة
Time منذ 39 دقيقة Views 1550
الصحة: تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بكورونا و2566 حالة تعاف
الصحة: تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بكورونا و2566 حالة تعاف
Time منذ 43 دقيقة Views 1828
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
Time منذ 46 دقيقة Views 1429
الوليد بن طلال يدعو إلى عدم تناول اللحوم
الوليد بن طلال يدعو إلى عدم تناول اللحوم
Time منذ 52 دقيقة Views 2329
«جوجل» تطلق ميزة العثورعلى جهات السفر والأماكن الجديدة
«جوجل» تطلق ميزة العثورعلى جهات السفر والأماكن الجديدة
Time منذ 55 دقيقة Views 1315