بالفيديو.. مواطن يحول إطارات السيارات التالفة لأعمال إبداعية بمكة

مكة المكرمة (صدى):
في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن في تحويل إطارات السيارات لأعمال فنية لتزيين البيئة والحفاظ عليها في شكل إبداعي .
وأكد المواطن بندر الحكمي – معلم - انه حرص على تجميع إطارات السيارات من الورش وإعادة تدويرها في شكل أعمال فنية خلال فترة منع التجول بسبب كورونا .
وقال " الحكمي " أن الفكرة بسيطة وواجهته بالفعل بعض الصعوبات لكنه أصر عليها نظراً لفوائدها على البيئة وتحقيق الإستفادة من المخلفات .
وتوجه " الحكمي " بالشكر لأمانة العاصمة المقدسة بعد تكريمه ، مؤكداً انه يشعر بالتقدير والرغبة في تحقيق المزيد من الأفكار وتعليمها لطلابه .