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بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم شرق الرياض

Time منذ ساعة
Views 2158
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بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم شرق الرياض

الرياض (صدى):
اندلع حريق ضخم شرق الرياض اليوم الجمعة ،ما أسفر عن تصاعد دخان كثيف في سماء الرياض وسط تعطل الحركة المرورية .

ولم يتبين بعد أسباب الحريق او حجم الخسائر ، وستوافيكم " صدى " بالتفاصيل .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲

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