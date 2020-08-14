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بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم شرق الرياض
منذ ساعة
2158
1
الرياض (صدى):
اندلع حريق ضخم شرق الرياض اليوم الجمعة ،ما أسفر عن تصاعد دخان كثيف في سماء الرياض وسط تعطل الحركة المرورية .
ولم يتبين بعد أسباب الحريق او حجم الخسائر ، وستوافيكم "
صدى
" بالتفاصيل .
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أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲
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