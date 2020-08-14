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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ احمد بن طالب المسلمين بتقوى الله عزوجل .

وقال فضيلته : "اعلموا أن قبول الأعمال وكمالها بالنية ,ولكل امرئ من الأجر بقدر مانوى , وميزان صواب الأعمال ماكان عليه أمر المصطفى,وأن دينكم إسلام ظاهر ,وإيمان باطن ,واحسان وهو غاية منتهاه ,بان تعبد الله كأنك تراه فان لم يكن ذاك فاعلم بأن الله يراك واعلموا أن الساعة آتية لاريب فيها ,وأن الله يبعث من في القبور,وأن الأرحام مجمع الخلق , ونفخة الملك,وفصل المقادير, وحتم الخواتم, وأن الحدود ظواهر والمشتبهات مخاطر ,والمحرمات فواقر,وأن سداد اللسان ,وصلاح الأركان , بسر مكنون الجنان ,وأن الدين وفاء الحقوق للخالق والمخلوق.

وأضاف قائلا: إن العصمة بالإسلام والحساب على الله تعالى, وأن الله طيب لايقبل إلا طيبا ,وأن المنهي يجتذب, والمأمور يطلب, وان الهلكة في كثرة المسائل, والاختلاف على الدلائل, ودعوا الريب, واجتنبوا الغضب, واتركوا ما لا في دينكم ولا آخرتكم, واحسنوا في كل شئ, واتقوا الله حيثما كنتم.

وتابع فضيلته : احفظوا الله يحفظكم ,واسألوه يجبكم ,واستعينوا بالعلي القدير, واعلموا ان الحوادث مقادير وأن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا,وأن من صنع ما شاء فقد نزع لحاء الحياء,مبينا فضيلته أنه رسخ في الإسلام من آمن بالله فاستقام ,وتطهر وذكر, وصلى وتصدق وصبر,وتلا القرآن واتبع وادكر, فاستكمل الايمان, وملأ الميزان, وأقام البرهان, وأنار قلبه, وأضاء دربه, واعتق نفسه,وأرضى ربه, فماهي إلا أعمال تحصى فتوفى.

وقال فضيلته : عليكم بالسنن الواضحات ,وإياكم والمحدثات, ومكب النيران حصائد اللسان,وكونوا عباد الله اخوانا ,واعلم أن منشور الولاية,والحفظ والرعاية, أن تكون محبوب الولي, ومحل نظر العلي,فله تغرب واترع,واعصي هواك واتبع.

ونبه إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ احمد بن طالب إلى ان الاستقامة هي عين الكرامة واعبر السبيل إلى الحليم الجميل, واعلم أن الله يقول(يابن آدم إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ماكان منك ولا ابالي,يابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك,يابن آدم إنك لو اتيتني بقراب الأرض خطايا,ثم لقيتني لاتشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲

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