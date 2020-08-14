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وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادثة تصادم طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي

Time منذ ساعة
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وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادثة تصادم طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي

محمد السعران (صدى):
أدى تصادم سيارتين على طريق الساحل إلى وفاة، وإصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم (الجمعة) بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الساحل ثارت البحر مقابل الكورنيش الجنوبي.

وعلى الفور توجهت 5 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 8 إصابات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، واصابة عولجت بالموقع وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲

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