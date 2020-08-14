وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادثة تصادم طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي

محمد السعران (صدى):
أدى تصادم سيارتين على طريق الساحل إلى وفاة، وإصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.
وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم (الجمعة) بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الساحل ثارت البحر مقابل الكورنيش الجنوبي.
وعلى الفور توجهت 5 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 8 إصابات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، واصابة عولجت بالموقع وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.