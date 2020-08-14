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الخطوط الجوية تفتح باب التقديم لشغل وظائف مهندسي صيانة الطائرات

Time منذ ساعة
Views 1609
الخطوط الجوية تفتح باب التقديم لشغل وظائف مهندسي صيانة الطائرات

الرياض (صدى):
فتخت شركة الخطوط الجوية باب التقديم على وظائفها الشاغرة بمسمى مهندسي صيانة الطائراتـ، وذلك للعمل في جدة.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات ذات الصلة مثل الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربائية، وهندسة الطيران، وهندسة الفضاء.

كما اشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) لحملة البكالوريوس، معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3 من 4) لحملة الماجستير، واجتياز امتحان اللغة الإنجليزية STEP بدرجة لا تقل عن 72 .

وذكرت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنـــــا .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲

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