الخطوط الجوية تفتح باب التقديم لشغل وظائف مهندسي صيانة الطائرات

الرياض (صدى):
فتخت شركة الخطوط الجوية باب التقديم على وظائفها الشاغرة بمسمى مهندسي صيانة الطائراتـ، وذلك للعمل في جدة.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات ذات الصلة مثل الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربائية، وهندسة الطيران، وهندسة الفضاء.
كما اشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) لحملة البكالوريوس، معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3 من 4) لحملة الماجستير، واجتياز امتحان اللغة الإنجليزية STEP بدرجة لا تقل عن 72 .
وذكرت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنـــــا .