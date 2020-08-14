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شائعات برحيل أمرابط عن النصر والنادي ينفي

Time منذ ساعة
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شائعات برحيل أمرابط عن النصر والنادي ينفي

ماجد محمد (صدى):
إنتشرت شائعات خلال اليومين الماضيين حول رحيل اللاعب نور الدين أمرابط عن نادي النصر، في نهاية الموسم الرياضي.

ونفى مصدر مسؤول في إدارة النصر الأخبار التي انتشرت خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رحيل نور الدين أمرابط عن العالمي الموسم المقبل خاصة أنه يتبقى في عقده موسم آخر، مردفا بأن كل ما خرج من أخبار بشأن رحيل النجم المغربي عن النصر لا يمت للحقيقة بأي صلة.

ويذكر أن النجم المغربي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صيف عام 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، ويرتبط بعقد مع الأصفر حتى يونيو 2021.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههههههه😊
نصراوي سابق
نعم الخبر صحيح يريج مستحقاته ورواتبه المتأخرة ، وإدارة النصر تماطل معه وتحاول أن تحفزه حتى نهاية الموسم وتصفيات آسيا . وإضافة أن خزينة النصر فارغة لم تدفع رواتب اللاعبين وعمال النادي منذ أشهر !!!
ابن حزم
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
ابن حزم
سبحان الله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويرحمنا برحمته🤲

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