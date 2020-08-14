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«الضمان الصحي» يوضح شروط إلغاء بطاقة التأمين للمواطنين

Time منذ 31 دقيقة
Views 1408
«الضمان الصحي» يوضح شروط إلغاء بطاقة التأمين للمواطنين

الرياض (صدى):
أوضح مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة الشروط اللازمة لإلغاء بطاقة التأمين للمواطنين .

وأكد " الضمان الصحي "أنه يجوز لحامل الوثيقة إلغاء الوثيقة في أي وقت ، بموجب إشعار رسمي يرسل لشركة التأمين قبل (30) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب على أن يقوم بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة مؤهلة .

وأوضح أن التغطية الجديدة تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة.

الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يقدم عدة خدمات متعلقة بالتأمين ومعظم خدماته أصبحت إلكترونية تسهيلاً على المستفيدين .

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
نحن كزعماء واسياد اسيا بسبع بطولات نعمل ونعمل بجد واجتهاد وباستراتيجية وخطا ثابته للصعود للمنصات ونترك غيرنا للضجيج ومهما عملوا وخططوا وتأمروا فقافة الزعيم تسير ونترك لغيرنا عجاج السنين
فتامين ((و ))
درس لن ينسوه !! باليت يتم تعميم هذا الدرس في دول العالم في حين عندنا ونحن مسلمين الاختلاط عندنا صار شيء طبيعي !! فعل سيجد الشباب صفعات النساء عندنا !! هذا ماسنراه في الحلقة القادمة
ثامر
الرياضه باستمرار علاج نفسي رائع
فتامين ((و ))
شفاه اللهُ وعافاه اللهم اذهب البأس عنه يارب الناس
مايباخ
المفروض البنت تداعب امها بنفس الضحكه والنكات وليس طردها رغم انها احرجتها ولكن هذي امها تاج راسها ولكن تصرف العروس بغيض للاسف ،

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