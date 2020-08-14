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بالفيديو.. إطلاق 9 رحلات للفضاء للطلاب في المملكة

Time منذ 50 دقيقة
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بالفيديو.. إطلاق 9 رحلات للفضاء للطلاب في المملكة

الرياض (صدى):
كشفت إيمان الفريدي مستشار وكيل الوزارة للتعليم العام إطلاق 9 رحلات فضائية للطلاب ضمن مبادرة البرنامج الصيفي الإفتراضي للطلاب بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأكدت "الفريدي " في مداخلة هاتفية لـ " الإخبارية " ان عدد الطلاب المسجلين بالبرنامج حتى الآن بلغ 31 الف طالب من المراحل المختلفة .

وقالت ان البرنامج بالتعاون مع هيئة الفضاء من خلال برنامج أجيال الفضاء ، وأنه كان يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ومع زيادة الطلب تم قبول المرحلة الإبتدائية أيضاً .

وأشارت أن الوزارة تستهدف إثراء المعرفة للطلاب وتثقيفهم حول علوم الفضاء ضمن برنامج وطني لذلك سيتم توسيع نسخ البرنامج وتنوعها الفترة المقبلة.

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
نحن كزعماء واسياد اسيا بسبع بطولات نعمل ونعمل بجد واجتهاد وباستراتيجية وخطا ثابته للصعود للمنصات ونترك غيرنا للضجيج ومهما عملوا وخططوا وتأمروا فقافة الزعيم تسير ونترك لغيرنا عجاج السنين
فتامين ((و ))
درس لن ينسوه !! باليت يتم تعميم هذا الدرس في دول العالم في حين عندنا ونحن مسلمين الاختلاط عندنا صار شيء طبيعي !! فعل سيجد الشباب صفعات النساء عندنا !! هذا ماسنراه في الحلقة القادمة
ثامر
الرياضه باستمرار علاج نفسي رائع
فتامين ((و ))
شفاه اللهُ وعافاه اللهم اذهب البأس عنه يارب الناس
مايباخ
المفروض البنت تداعب امها بنفس الضحكه والنكات وليس طردها رغم انها احرجتها ولكن هذي امها تاج راسها ولكن تصرف العروس بغيض للاسف ،

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