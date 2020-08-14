فيديو نادر للملك فيصل والرئيس السادات على خط بارليف بسيناء عام 1974 م

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر عن جوانب من اللقاء التاريخي بين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري محمد أنور السادات على خط بارليف في سيناء عقب انتصار اكتوبر .
وأظهر الفيديو الملك فيصل والرئيس السادات – يرحمهما الله – يعبران خط بارليف من نفس مواقع عبور الجيش المصري في موكب إعلامي وجماهيري .
كما أظهر الهتافات والتكبيرات ، وكان ذلك عام 1974 م بعد الحرب المصرية الإسرائيلية عام 1973 م .
ومن المعروف ان الملك فيصل يرحمه الله كان له مواقف بطولية في انتصار اكتوبر ابرزها اعلان وقف بيع البترول للغرب لإجبار اسرائيل على الإنسحاب ، فضلاً عن التبرعات للجيش المصري وغيرها من اوجه الدعم إيماناً بالموقف العربي الثابت مع الأشقاء ضد العدوان الإسرائيلي .