الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو نادر للملك فيصل والرئيس السادات على خط بارليف بسيناء عام 1974 م

Time منذ ساعة
Views 1647
Comment 1
فيديو نادر للملك فيصل والرئيس السادات على خط بارليف بسيناء عام 1974 م

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر عن جوانب من اللقاء التاريخي بين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري محمد أنور السادات على خط بارليف في سيناء عقب انتصار اكتوبر .

وأظهر الفيديو الملك فيصل والرئيس السادات – يرحمهما الله – يعبران خط بارليف من نفس مواقع عبور الجيش المصري في موكب إعلامي وجماهيري .

كما أظهر الهتافات والتكبيرات ، وكان ذلك عام 1974 م بعد الحرب المصرية الإسرائيلية عام 1973 م .

ومن المعروف ان الملك فيصل يرحمه الله كان له مواقف بطولية في انتصار اكتوبر ابرزها اعلان وقف بيع البترول للغرب لإجبار اسرائيل على الإنسحاب ، فضلاً عن التبرعات للجيش المصري وغيرها من اوجه الدعم إيماناً بالموقف العربي الثابت مع الأشقاء ضد العدوان الإسرائيلي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
نحن كزعماء واسياد اسيا بسبع بطولات نعمل ونعمل بجد واجتهاد وباستراتيجية وخطا ثابته للصعود للمنصات ونترك غيرنا للضجيج ومهما عملوا وخططوا وتأمروا فقافة الزعيم تسير ونترك لغيرنا عجاج السنين
فتامين ((و ))
درس لن ينسوه !! باليت يتم تعميم هذا الدرس في دول العالم في حين عندنا ونحن مسلمين الاختلاط عندنا صار شيء طبيعي !! فعل سيجد الشباب صفعات النساء عندنا !! هذا ماسنراه في الحلقة القادمة
ثامر
الرياضه باستمرار علاج نفسي رائع
فتامين ((و ))
شفاه اللهُ وعافاه اللهم اذهب البأس عنه يارب الناس
مايباخ
المفروض البنت تداعب امها بنفس الضحكه والنكات وليس طردها رغم انها احرجتها ولكن هذي امها تاج راسها ولكن تصرف العروس بغيض للاسف ،

أخر الأخبار

«الزكاة والدخل»: 4 مزايا عند التسجيل بخدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
«الزكاة والدخل»: 4 مزايا عند التسجيل بخدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
Time منذ 17 ثانية Views 999
إنقاذ قائد مركبة علقت سيارته في رمال القصيم
إنقاذ قائد مركبة علقت سيارته في رمال القصيم
Time منذ 5 دقائق Views 1145
بالفيديو.. لقطات قديمة من الحرم المكي الشريف في أحد مواسم الحج
بالفيديو.. لقطات قديمة من الحرم المكي الشريف في أحد مواسم الحج
Time منذ 11 دقيقة Views 1239
تعطل مركبتين في جدة والعاصمة المقدسة
تعطل مركبتين في جدة والعاصمة المقدسة
Time منذ 17 دقيقة Views 1284
علاج لحب الشباب يقود مراهقة للإنتحار
علاج لحب الشباب يقود مراهقة للإنتحار
Time منذ 24 دقيقة Views 208
«الضمان الصحي» يوضح شروط إلغاء بطاقة التأمين للمواطنين
«الضمان الصحي» يوضح شروط إلغاء بطاقة التأمين للمواطنين
Time منذ 31 دقيقة Views 1402
رجل يضع تمثال من الشمع لزوجته الراحلة في منزله
رجل يضع تمثال من الشمع لزوجته الراحلة في منزله
Time منذ 37 دقيقة Views 549
حذف لعبة «فورت نايت» بسبب تطبيق خدمة الدفع المباشر
حذف لعبة «فورت نايت» بسبب تطبيق خدمة الدفع المباشر
Time منذ 42 دقيقة Views 1530
مريض بالسرطان ينجو من الموت بعدما توقع الأطباء وفاته خلال 10 أيام
مريض بالسرطان ينجو من الموت بعدما توقع الأطباء وفاته خلال 10 أيام
Time منذ 44 دقيقة Views 0
بالفيديو.. فلكي يتنبأ باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
بالفيديو.. فلكي يتنبأ باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
Time منذ 44 دقيقة Views 237