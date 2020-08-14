عبدالله عطيف يعود للهلال خلال 4 أسابيع

نواف السالم (صدى):
يستعد عبدالله عطيف خلال الأسابيع القليلة المقبلة للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لنادي الهلال ، بعد تأهيله عقب الإصابة.
وقالت التقارير بأن عبدالله عطيف يحتاج 4 أسابيع من أجل الانتهاء من مراحل برنامجه التأهيلي المتبقية، ليصبح بعدها جاهزًا للمشاركة في تدريبات الهلال الجماعية، بحسب”الرياضية”.
ومن المقرر أن يعرض عبدالله عطيف حالته أولًا على طبيبه الإسباني رامون كوجات، في خطوة نهائية للاطمئنان على موضع إصابته قبل عودته إلى الملاعب بشكل رسمي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا، وأجرى عملية جراحية ناجحة في برشلونة، شهر مارس الماضي .