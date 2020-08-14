الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالله عطيف يعود للهلال خلال 4 أسابيع

Time منذ 14 دقيقة
Views 1243
عبدالله عطيف يعود للهلال خلال 4 أسابيع

نواف السالم (صدى):
يستعد عبدالله عطيف خلال الأسابيع القليلة المقبلة للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لنادي الهلال ، بعد تأهيله عقب الإصابة.

وقالت التقارير بأن عبدالله عطيف يحتاج 4 أسابيع من أجل الانتهاء من مراحل برنامجه التأهيلي المتبقية، ليصبح بعدها جاهزًا للمشاركة في تدريبات الهلال الجماعية، بحسب”الرياضية”.

ومن المقرر أن يعرض عبدالله عطيف حالته أولًا على طبيبه الإسباني رامون كوجات، في خطوة نهائية للاطمئنان على موضع إصابته قبل عودته إلى الملاعب بشكل رسمي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا، وأجرى عملية جراحية ناجحة في برشلونة، شهر مارس الماضي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وتابعت الدراسات بان الجلوس لوقت طويل يؤثر على الصحة ويضعف الذاكرة، كما أن النظر إلى الشاشات طوال اليوم يؤذي النظر والأذن والرقبة والكتف والظهر والمعصم والساعد، كما أن استخدام سماعات الرأس يسبب الزهايمر لكبار السن وفقدان أنسجة المخ، كما أن من الأثار السلبية أيضا قلة النوم مما يؤدي إلى عواقب وخيمة قصيرة المدى وطويلة المدى. وتابعت الدراسات بأن وليس بان في همزة على حرف الالف
ابو محمد
اللهم عليك بالمفسدين..
زعيم اااسيا
سبب ابتعاده بعد تصريحه الواقعي تخيل تشوف سياره فارهه وسواقه من الجاليات قصدي غشيم
عادل عبدالحي حمزة
عند المصيبة ياصدى وليس غند عين وليس غين
ع. س. ع
ابشر يا العويس راح تسدد جميع مستحقاتك وجميع مستحقات اللاعبين والإداريين والعاملين في النادي قبل مباراة الهلال لأن الهلال باب رزق جميل لجميع الاعبين والأندية وهذا الكلام على مسؤليتي وغداً لناظرة قريب

أخر الأخبار

عبدالله عطيف يعود للهلال خلال 4 أسابيع
عبدالله عطيف يعود للهلال خلال 4 أسابيع
Time منذ 14 دقيقة Views 1243
«النمر» يكشف حقيقة انفجار عرق بالرأس عند كتم الهموم
«النمر» يكشف حقيقة انفجار عرق بالرأس عند كتم الهموم
Time منذ 18 دقيقة Views 1227
بالفيديو.. لبنانيون يقدمون الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما يقدمه لهم من مساعدات
بالفيديو.. لبنانيون يقدمون الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما يقدمه لهم من مساعدات
Time منذ 26 دقيقة Views 1340
«الصحة» تكشف فوائد مجهولة لشمع الأذن والطريقة الصحيحة لتنظيفه
«الصحة» تكشف فوائد مجهولة لشمع الأذن والطريقة الصحيحة لتنظيفه
Time منذ 33 دقيقة Views 1304
طريقة استعادة حسابات المستفيدين المغلقة في «أبشر»
طريقة استعادة حسابات المستفيدين المغلقة في «أبشر»
Time منذ 39 دقيقة Views 1348
رئيس لجنة الحكام بعد إعفاء حكم الديربي: مستعد لزيارة " السويكت " !
رئيس لجنة الحكام بعد إعفاء حكم الديربي: مستعد لزيارة " السويكت " !
Time منذ 46 دقيقة Views 1731
10 علامات تحذيرية بالشفاه تدل على مشاكل صحية
10 علامات تحذيرية بالشفاه تدل على مشاكل صحية
Time منذ 56 دقيقة Views 1347
حماية المستهلك تحذر من الإحتيال البنكي
حماية المستهلك تحذر من الإحتيال البنكي
Time منذ ساعة Views 1523
الخمول والجلوس لوقت طويل على قائمة العادات السيئة للتكنولوجيا الحديثة
الخمول والجلوس لوقت طويل على قائمة العادات السيئة للتكنولوجيا الحديثة
Time منذ ساعة Views 1456
عادات يومية شائعة تهدد صحة الدماغ وتسبب الزهايمر
عادات يومية شائعة تهدد صحة الدماغ وتسبب الزهايمر
Time منذ ساعة Views 1326