رئيس لجنة الحكام بعد إعفاء حكم الديربي: مستعد لزيارة " السويكت " !

ماجد محمد (صدى):
أعلن رئيس لجنة الحكام بالإتحاد السعودي لكرة القدم " فرناندو تريساكو " استعداده لزيارة نادي النصر لشرح سياسة اختيار الحكام في ظل الأزمة الحالية التي اندلعت عقب مبارة ديربي الرياض .
وقال " تريساكو " في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى " المذاع على قناة " العربية ": مستعد لزيارة النصر إذا طلبوا مني ذلك وقد زرت اغلب اندية المملكة بالفعل .
وحول مغادرة حكم الديربي بينوا باستين ، قال ان هناك عدد من الحكام الأجانب غادروا بالفعل لوجود التزامات خاصة وان هناك حكام جدد وصلوا للمشاركة في المباريات القادمة وان هناك حكام قادمون من امريكا ، ولم يربط الأمر بطلب النصر بإعفاء اللجنة .
وكانت مصادر قد كشفت امس إعفاء حكم الديربي وسفره إلى بلاده ، بعد السجال الذي اشتعل بين النصر واتحاد الكره عقب الديربي والإتهامات التي طالت لجنة الحكام بعدم العدالة.
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