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حماية المستهلك تحذر من الإحتيال البنكي
منذ ساعة
1520
1
الرياض (صدى):
حذرت جمعية حماية المستهلك من الإحتيال البنكي ، ونصحت المواطنين بتحديث البيانات بالبنوك.
وقالت الجمعية عبر حسابها "تويتر" لا تقم بتحديث بياناتك الشخصية إلا من خلال فروع البنك فقط.
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أحدث التعليقات
عادل عبدالحي حمزة
وتابعت الدراسات بان الجلوس لوقت طويل يؤثر على الصحة ويضعف الذاكرة، كما أن النظر إلى الشاشات طوال اليوم يؤذي النظر والأذن والرقبة والكتف والظهر والمعصم والساعد، كما أن استخدام سماعات الرأس يسبب الزهايمر لكبار السن وفقدان أنسجة المخ، كما أن من الأثار السلبية أيضا قلة النوم مما يؤدي إلى عواقب وخيمة قصيرة المدى وطويلة المدى. وتابعت الدراسات بأن وليس بان في همزة على حرف الالف
ابو محمد
اللهم عليك بالمفسدين..
زعيم اااسيا
سبب ابتعاده بعد تصريحه الواقعي تخيل تشوف سياره فارهه وسواقه من الجاليات قصدي غشيم
عادل عبدالحي حمزة
عند المصيبة ياصدى وليس غند عين وليس غين
ع. س. ع
ابشر يا العويس راح تسدد جميع مستحقاتك وجميع مستحقات اللاعبين والإداريين والعاملين في النادي قبل مباراة الهلال لأن الهلال باب رزق جميل لجميع الاعبين والأندية وهذا الكلام على مسؤليتي وغداً لناظرة قريب
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