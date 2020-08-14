الأعداد السابقة للصحيفة

تنفذ جولات رقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بنجران

Time منذ ساعة
Views 1455
Comment 1
تنفذ جولات رقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بنجران

نجران (صدى):
نفذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات رقابية مكثفة على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة كثفت جولاتها الرقابية على أسواق المنتجات الغذائية والمراكز، والمحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة.

من جانبه، أفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر وإتلاف ما تظهر عليه علامات التلف، كما رصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على رقم البلاغات 940.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وتابعت الدراسات بان الجلوس لوقت طويل يؤثر على الصحة ويضعف الذاكرة، كما أن النظر إلى الشاشات طوال اليوم يؤذي النظر والأذن والرقبة والكتف والظهر والمعصم والساعد، كما أن استخدام سماعات الرأس يسبب الزهايمر لكبار السن وفقدان أنسجة المخ، كما أن من الأثار السلبية أيضا قلة النوم مما يؤدي إلى عواقب وخيمة قصيرة المدى وطويلة المدى. وتابعت الدراسات بأن وليس بان في همزة على حرف الالف
ابو محمد
اللهم عليك بالمفسدين..
زعيم اااسيا
سبب ابتعاده بعد تصريحه الواقعي تخيل تشوف سياره فارهه وسواقه من الجاليات قصدي غشيم
عادل عبدالحي حمزة
عند المصيبة ياصدى وليس غند عين وليس غين
ع. س. ع
ابشر يا العويس راح تسدد جميع مستحقاتك وجميع مستحقات اللاعبين والإداريين والعاملين في النادي قبل مباراة الهلال لأن الهلال باب رزق جميل لجميع الاعبين والأندية وهذا الكلام على مسؤليتي وغداً لناظرة قريب

أخر الأخبار

عبدالله عطيف يعود للهلال خلال 4 أسابيع
عبدالله عطيف يعود للهلال خلال 4 أسابيع
Time منذ 13 دقيقة Views 1238
«النمر» يكشف حقيقة انفجار عرق بالرأس عند كتم الهموم
«النمر» يكشف حقيقة انفجار عرق بالرأس عند كتم الهموم
Time منذ 17 دقيقة Views 1227
بالفيديو.. لبنانيون يقدمون الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما يقدمه لهم من مساعدات
بالفيديو.. لبنانيون يقدمون الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما يقدمه لهم من مساعدات
Time منذ 25 دقيقة Views 1333
«الصحة» تكشف فوائد مجهولة لشمع الأذن والطريقة الصحيحة لتنظيفه
«الصحة» تكشف فوائد مجهولة لشمع الأذن والطريقة الصحيحة لتنظيفه
Time منذ 33 دقيقة Views 1297
طريقة استعادة حسابات المستفيدين المغلقة في «أبشر»
طريقة استعادة حسابات المستفيدين المغلقة في «أبشر»
Time منذ 39 دقيقة Views 1344
رئيس لجنة الحكام بعد إعفاء حكم الديربي: مستعد لزيارة " السويكت " !
رئيس لجنة الحكام بعد إعفاء حكم الديربي: مستعد لزيارة " السويكت " !
Time منذ 45 دقيقة Views 1714
10 علامات تحذيرية بالشفاه تدل على مشاكل صحية
10 علامات تحذيرية بالشفاه تدل على مشاكل صحية
Time منذ 55 دقيقة Views 1347
حماية المستهلك تحذر من الإحتيال البنكي
حماية المستهلك تحذر من الإحتيال البنكي
Time منذ ساعة Views 1515
الخمول والجلوس لوقت طويل على قائمة العادات السيئة للتكنولوجيا الحديثة
الخمول والجلوس لوقت طويل على قائمة العادات السيئة للتكنولوجيا الحديثة
Time منذ ساعة Views 1455
عادات يومية شائعة تهدد صحة الدماغ وتسبب الزهايمر
عادات يومية شائعة تهدد صحة الدماغ وتسبب الزهايمر
Time منذ ساعة Views 1325