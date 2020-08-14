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القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يرحم حال العرب بس . اصبحوا أعداء وإسرائيل تضحك عليهم .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
واحد منصف
نعم كما قال تركيا وقطر والامارات ومصر كلهم يقةمون بالتطبيع مع اسرائيل فقط السعودية هي التي تقف مع القضية الفلسطينية

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