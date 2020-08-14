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كهوف ومغارات جبل شدا الأسفل يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة
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أحدث التعليقات
Ryan
قمة الغباء ما يستغل خبرة اسطوره في النادي أو في الملاعب السعوديه
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع أحترامي لكم لكن تفكيركم خطاء،،،، المفروض الفصل الأول يكون دراسة لأن الطلاب بيجون على فصول معقمه ومنتظمة كبداية ولأن العدوى خفت قليلآ غير الأجواء الحاره الي تساعد على التخفيف من انتشار العدوى والفصل الثاني تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلآ وفرصة انتشار الفايروس اكبر غير الطلاب الي بيجون على عماها فمن الأفضل نبدأ من الأول دام الناس لسه متمسكين بكلمة نعود بحذر
ابو حمزه الهاشمي الحسني الشريف
الذي يأيد التدخين للجميع هذا إنسان غير سوي ومن يرتضيه فليبدأ بأمه وأخته وزوجته وبنته اللهم اني استودعتك نفسي وبيتي واهلي وذريتي ومالي وديني آمين
ابو هاشم الهاشمي الحسني الشريف
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجرنا في مصيبتنا اللهم ان كانت الحياة خير لنا فأحيينا وان كان الممات خير لنا فأمتنا وأرضى عنا .
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
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