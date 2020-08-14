الأعداد السابقة للصحيفة

كهوف ومغارات جبل شدا الأسفل يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة

Time منذ ساعة
Views 446
كهوف ومغارات جبل شدا الأسفل يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة
Time واتساب

أحدث التعليقات

Ryan
قمة الغباء ما يستغل خبرة اسطوره في النادي أو في الملاعب السعوديه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع أحترامي لكم لكن تفكيركم خطاء،،،، المفروض الفصل الأول يكون دراسة لأن الطلاب بيجون على فصول معقمه ومنتظمة كبداية ولأن العدوى خفت قليلآ غير الأجواء الحاره الي تساعد على التخفيف من انتشار العدوى والفصل الثاني تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلآ وفرصة انتشار الفايروس اكبر غير الطلاب الي بيجون على عماها فمن الأفضل نبدأ من الأول دام الناس لسه متمسكين بكلمة نعود بحذر
ابو حمزه الهاشمي الحسني الشريف
الذي يأيد التدخين للجميع هذا إنسان غير سوي ومن يرتضيه فليبدأ بأمه وأخته وزوجته وبنته اللهم اني استودعتك نفسي وبيتي واهلي وذريتي ومالي وديني آمين
ابو هاشم الهاشمي الحسني الشريف
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجرنا في مصيبتنا اللهم ان كانت الحياة خير لنا فأحيينا وان كان الممات خير لنا فأمتنا وأرضى عنا .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

أخر الأخبار

رئاسة أمن الدولة: فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة الأحد القادم
رئاسة أمن الدولة: فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة الأحد القادم
Time منذ 11 دقيقة Views 1134
«قرقاش»: المبادرة الجريئة أبعدت شبح ضم الأراضي الفلسطينية وعززت الحل عبر الدولتين
«قرقاش»: المبادرة الجريئة أبعدت شبح ضم الأراضي الفلسطينية وعززت الحل عبر الدولتين
Time منذ 41 دقيقة Views 1408
إصابة الفنانة الكويتية شوق الهادي بكورونا
إصابة الفنانة الكويتية شوق الهادي بكورونا
Time منذ 51 دقيقة Views 1111
5 أشياء يجب إبعادها عن محفظة السيارة الأمامية
5 أشياء يجب إبعادها عن محفظة السيارة الأمامية
Time منذ 55 دقيقة Views 1160
كهوف ومغارات جبل شدا الأسفل يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة
كهوف ومغارات جبل شدا الأسفل يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة
Time منذ ساعة Views 446
رحيل الفنان المصري سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض
رحيل الفنان المصري سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض
Time منذ ساعة Views 1477
إجراءات جديدة رادعة من إنستجرام ضد الحسابات المشبوهة
إجراءات جديدة رادعة من إنستجرام ضد الحسابات المشبوهة
Time منذ ساعة Views 1429
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعتين Views 1474
غياب محمد العويس عن مأدبة عشاء الأهلي بسبب الإدارة
غياب محمد العويس عن مأدبة عشاء الأهلي بسبب الإدارة
Time منذ ساعتين Views 2286
بالفيديو.. مستشار تربوي: متوقع أن تكون الدراسة في الفصل الأول عن بعد
بالفيديو.. مستشار تربوي: متوقع أن تكون الدراسة في الفصل الأول عن بعد
Time منذ ساعتين Views 1972